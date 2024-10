Elis confirme ses objectifs financiers

(AOF) - Elis a publié un chiffre d'affaires de 1,18 milliard d'euros au troisième trimestre, en croissance de 5,5%, dont 4,9% en organique, comparé à l'année dernière à la même période. L'activité en Europe centrale s'inscrit en hausse de 13,2% à 291,3 millions d'euros et de 3,2% pour la France, à 357,9 millions d'euros. Le groupe confirme ses objectifs pour 2024, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre 5,2% et 5,5%, une marge d'Ebitda entre 35,2% et 35,5% et un résultat net courant par action au-dessus de 1,75 euro sur une base diluée.

Elis publiera le 30 janvier 2025 (après bourse) son chiffre d'affaires annuel 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS