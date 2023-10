Elis confirme ses objectifs 2023

"La dynamique commerciale reste soutenue dans toutes nos géographies [...] nous avons poursuivi les signatures de nouveaux contrats en Vêtement professionnel sur le trimestre. En Hôtellerie-Restauration, la base comparable était élevée et l'activité, comme nous l'attendions, a été contrastée en juillet et août ; septembre a montré une légère amélioration", a indiqué Elis dans son communiqué.

Le 5 octobre dernier, Moody's a relevé sa perspective pour la note d'Elis de "stable" à "positive", reflétant l'amélioration continue de la rentabilité du Groupe et sa solide génération de free cash-flow.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Elis a confirmé tabler sur une croissance organique d'environ 12% et sur un bénéfice net courant supérieur à 410 millions d'euros. Le groupe a également indiqué s'attendre à une nouvelle amélioration de ses principaux indicateurs financiers en 2024, notamment de la marge d'Ebitda, de la génération de trésorerie disponible et du levier d'endettement.

