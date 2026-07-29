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Elis-CA à +3,2% en organique au S1, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 17:40
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Elis ELIS.PA a fait état mercredi d'une hausse organique de 3,2% de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année et a confirmé ses objectifs annuels, citant "un niveau record" de nouveaux contrats.

Le spécialiste de l'entretien du linge et d'équipements d'hygiène a affiché un chiffre d'affaires de 2,46 milliards d'euros sur la première moitié de l'année, citant en revanche "un contexte mondial dégradé".

Son Ebitda ajusté progresse de 4,9% pour atteindre 853,8 millions d'euros au 30 juin.

Pour l'exercice en cours, Elis table sur une croissance organique du chiffre d’affaires légèrement inférieure à celle de 2025, ainsi que des marges d'Ebitda ajusté et d'Ebit ajusté "en légère amélioration".

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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