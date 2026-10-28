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Elis-CA +6,1% au T3, confirme ses objectifs 2026
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 17:56

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Elis ELIS.PA a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse organique de 6,1% au troisième trimestre, le groupe citant la dynamique commerciale dans l’ensemble des géographies et le déploiement des grands contrats signés au premier semestre.

* Le spécialiste de l'entretien du linge a enregistré un chiffre d'affaires de 1,32 milliard d'euros au troisième trimestre, contre 1,25 milliards d'euros à la même période l'année dernière.

* "L’activité en Hôtellerie-Restauration a par ailleurs bénéficié d’une bonne saison estivale en Europe du Sud et en Scandinavie, tandis qu’en France, elle a été pénalisée par les incendies de juillet", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire, cité dans un communiqué.

* Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

* Pour l'exercice en cours, Elis table sur une croissance organique du chiffre d’affaires légèrement inférieure à celle de 2025, ainsi que des marges d'Ebitda ajusté et d'Ebit ajusté "en légère amélioration".

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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