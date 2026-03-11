Elis anticipe un ralentissement de la croissance du CA en 2026

(Actualisé avec détails §§3-4)

Elis ELIS.PA a annoncé mercredi anticiper en 2026 une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires légèrement inférieure à l'année dernière, le groupe de services de nettoyage citant la légère baisse des signatures de contrats au quatrième trimestre de son exercice clos le 31 décembre.

En 2025, la croissance du chiffre d'affaires a été de 3,8% en organique, atteignant 4,8 milliards d'euros, selon un communiqué du groupe.

L'Ebitda ajusté annuel est ressorti en hausse de 5,6% sur un an, à 1,7 milliard d'euros, et le free cash-flow de 3,5% à 358,6 millions d'euros.

Pour 2026, Elis anticipe par ailleurs une légère amélioration des marges d'Ebitda ajusté et d'Ebit. Le groupe table également sur une croissance de l'ordre de 7-9% ("high-single digit") de son résultat net courant par action et de 4-6% ("mid-single digit") de son free cash-flow.

A propos de la situation au Moyen-Orient, Elis précise dans le communiqué ne prévoir aucun impact significatif sur son activité.

"Notre politique de couverture active des achats de gaz et d’électricité garantit une baisse de la facture énergétique en 2026 et 2027", explique le groupe.

Elis, qui proposera un dividende en numéraire de 0,48 euro par action pour 2025, a également annoncé un programme de rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)