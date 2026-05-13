Elis annonce l'acquisition de Wäsche Perle en Suisse

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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ...
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information fournie par Zonebourse•13.05.2026•07:26•
Atos annonce le succès de son offre d'obligations senior garanties d'un montant total en principal de 1,25 MdEUR à taux fixe (950 MEUR) et à taux variable (300 MEUR), à échéance 2031, une opération annoncée la semaine dernière. Les titres à taux fixe seront émis ...
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par Stephen Culp et Ragini Mathur La Bourse de New York a fini en baisse mardi, les indicateurs macroéconomiques du jour confirmant les craintes d'une résurgence de l'inflation et d'une dégradation des perspectives en l'absence d'avancées dans les négociations ...
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Après la cérémonie d'ouverture mardi, la course à la Palme d'or débute mercredi à Cannes, où sera également projeté un film-choc retraçant les derniers jours de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie tué en 2020. Présenté hors compétition, ce long-métrage ...
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