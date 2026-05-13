information fournie par Reuters • 13/05/2026 à 07:02

Elis annonce l'acquisition de Wäsche Perle en Suisse

Elis SA ELIS.PA :

* ELIS CONTINUE LE DÉVELOPPEMENT DE SON RÉSEAUAVEC L'ACQUISITION DE WÄSCHE PERLE EN SUISSE

* WÄSCHE PERLE SERA CONSOLIDÉ DANS LES COMPTES À PARTIR DU 1ER MAI 2026

Texte original nGNE3RDflW Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)