Elis annonce l'acquisition d’Acquaflash au Brésil

information fournie par Reuters • 05/11/2025 à 17:47

Elis SA ELIS.PA :

* ELIS RENFORCE SA PRÉSENCE AU BRÉSIL AVEC L'ACQUISITION D'ACQUAFLASH

* L’INTÉGRATION D’ACQUAFLASH SERA EFFECTIVE DANS LES COMPTES DU GROUPE À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE

Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)