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Elis ajuste le ratio de conversion de l’OCEANE 2029
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 12:17

Elis SA ELIS.PA :

* AJUSTEMENT DU RATIO DE CONVERSION DE L'OCEANE 2029

* LE RATIO DE CONVERSION ACTUEL DE 6 146,2538 ACTIONS ORDINAIRES POUR 1 OCEANE SERA PORTÉ À 6 256,8564 ACTIONS ORDINAIRES POUR 1 OCEANE À COMPTER DU 28 MAI

Texte original nGNE6cfhgQ Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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