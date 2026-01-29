Elis affiche un CA en hausse de 3,8% à €4,8 mds en 2025

Elis ELIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de près de 4,8 milliards d'euros en 2025, en hausse organique de 3,8%, le spécialiste des services de nettoyage citant une année "record".

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en France sur l'année, en croissance organique de 3,3%.

Elis confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour 2025 et rappelle que ses résultats annuels et perspectives seront publiés le 11 mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)