Elis affiche un CA en hausse de 3,8% à €4,8 mds en 2025
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 17:55

Elis ELIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de près de 4,8 milliards d'euros en 2025, en hausse organique de 3,8%, le spécialiste des services de nettoyage citant une année "record".

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en France sur l'année, en croissance organique de 3,3%.

Elis confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour 2025 et rappelle que ses résultats annuels et perspectives seront publiés le 11 mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ELIS
24,280 EUR Euronext Paris -0,74%
0 commentaire

