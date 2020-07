Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior voit sa perte de CA pénaliser de moins de 30% son Ebita annuel Reuters • 23/07/2020 à 07:49









PARIS, 23 juillet (Reuters) - Elior ELIOR.PA a publié jeudi ces résultats et prévisions : * CHIFFRE D'AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS 2019-2020 À 3,131 MILLIARDS D'EUROS, EN BAISSE DE 19,3 % * CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE À 672 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 46,4% * ELIOR PRÉVOIT DORÉNAVANT UN IMPACT SUR L'EBITA AJUSTÉ DE LA PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR L'ANNÉE INFÉRIEUR À 30% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.17%