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Elior : trimestriels décevants, plonge de -25%, sous 2,10E
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 10:07

Elior dévisse de -25%, avec une croissance revue à la baisse, une provision de 25MnsE pour litige en Italie (montant plus élevé que prévu) : Elior plonge de -25%, sous 2,10E, au plus bas depuis le 15 novembre 2023.

Le titre pulvérise le plancher annuel des 2,37E du 20 mars puis dans la foulée celui des 2,25E du 4 avril 2025 puis du 17 avril 2024 : le prochain support -fragile- pourrait être 2,03E (très éphémère plancher intraday du 7/4/2025) et le suivant serait 1,75E, testé le 7/11/2023.

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