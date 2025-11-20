Elior s'envole à l'ouverture après ses résultats annuels

Le groupe français de restauration collective Elior s'est envolé de près de 20% jeudi à l'ouverture de la Bourse de Paris, au lendemain de l'annonce de son premier bénéfice net annuel depuis 2019, réalisé sur son exercice décalé 2024-2025.

( AFP / MARTIN BUREAU )

Elior, dont l'action gagnait 16,03% vers 08H36 GMT, à 3,08 euros, a annoncé mercredi un bénéfice net de 88 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 6,15 milliards d'euros, en croissance de 1,6%, sur l'exercice clos au 30 septembre.

Le groupe a associé son redressement financier à son rapprochement en avril 2023 avec le spécialiste du recyclage Derichebourg, via une augmentation de capital et l'apport des activités du pôle multiservices DMS à Elior.

Elior affichait encore une perte nette de 41 millions d'euros lors de l'exercice 2023-2024, après 93 millions de perte sur 2022-2023.

Le retour dans le vert est "un signal fort qui montre que notre modèle tient la route et que les décisions prises ces dernières années portent leurs fruits", a commenté le directeur financier d'Elior, Didier Grandpré, lors d'une conférence de presse en ligne.

Le groupe vise pour 2025-2026 une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 4% et une marge d'Ebita ajustée comprise entre 3,5% et 3,7% - contre 3,3% sur le dernier exercice -, ce qui marquerait "le retour à des niveaux de performance et de rentabilité similaires à la période d'avant Covid", a souligné Didier Grandpré.