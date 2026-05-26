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Elior: s'enfonce résolument sous le plancher long terme des 2,03E
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 12:50

Elior s'enfonce résolument sous 2,10E (un plus bas depuis le 15 novembre 2023 puis sous 2,03E (très éphémère plancher intraday du 7/4/2025) : le titre se dirige maintenant vers une glissade sans filet vers 1,75E, un plancher historique testé le 7/11/2023.

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1 commentaire

  • 13:22

    "Résolument"? c'est juste en séance aujourd'hui. Ils ont l’air bien pressé ! Étrange lol....

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