 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elior : retombe sous les 2EUR, referme le 'gap' du 1er juillet
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 11:53

Elior n'y arrive pas, après un rebond laborieux jusque vers 2,12EUR fin juin, le titre enchaîne 4 séances de repli consécutives.

Elior retombe sous les 2EUR, ce qui referme au passage le "gap" du 1er juillet.

Le titre va maintenant tenter de s'accrocher au petit palier de soutien des 1,9500EUR mais pourrait refluer vers les 1,90EUR testés mi-juin.

Valeurs associées

ELIOR GROUP
2,000 EUR Euronext Paris -2,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,34 -3,33%
CAC 40
8 308,44 +0,68%
Pétrole Brent
78,67 -1,02%
SOITEC
103,55 +5,30%
STELLANTIS
4,6365 -1,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank