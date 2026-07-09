information fournie par Zonebourse • 09/07/2026 à 11:53

Elior : retombe sous les 2EUR, referme le 'gap' du 1er juillet

Elior n'y arrive pas, après un rebond laborieux jusque vers 2,12EUR fin juin, le titre enchaîne 4 séances de repli consécutives.

Elior retombe sous les 2EUR, ce qui referme au passage le "gap" du 1er juillet.

Le titre va maintenant tenter de s'accrocher au petit palier de soutien des 1,9500EUR mais pourrait refluer vers les 1,90EUR testés mi-juin.