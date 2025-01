Elior: refinancement d'une partie de la dette information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Elior a annoncé lundi le lancement d'une obligation obligataire à échéance 2030 d'un montant de 500 millions d'euros, destinée à refinancer une partie de sa dette existante.



Dans un communiqué, le groupe de restauration collective indique qu'il prévoit également de conclure une nouvelle ligne de crédit renouvelable d'un montant de 430 millions d'euros.



Cette opération, qui doit intervenir à l'issue de la nouvelle émission obligataire, se traduira par l'annulation de ses lignes de crédit seniors existant.



La société prévoit d'utiliser le produit brut de l'émission, ainsi qu'une partie de sa trésorerie et de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, afin de racheter ses obligations senior en circulation devant arriver à échéance en 2026.



Cette dernière émission, qui affiche un montant nominal de 550 millions et un coupon de 3,75%, est vouée à être annulée.





Valeurs associées ELIOR GROUP 2,53 EUR Euronext Paris -0,47%