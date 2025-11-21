Elior, plus forte baisse du SRD et du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 21 novembre 2025

(AOF) - Elior (-9,23% à 2,57 euros)

Elior chute après sa forte hausse de la veille. Jeudi, Elior avait bondi au sein du SBF 120 après avoir dévoilé des résultats en net redressement au titre de l'exercice fiscal 2024-2025, clos le 30 septembre. Le résultat net du groupe de restauration collective s'est élevé à 88 millions d'euros, contre une perte de 41 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebita ajusté est ressorti à 202 millions d'euros, en augmentation de 35 millions d'euros par rapport à l'an dernier. La marge d'Ebita ajusté a progressé de 50 points de base, à 3,3%.

Points-clés

- Groupe de restauration collective et multiservices, numéro 1 en France, Espagne et Italie, numéro 5 au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et créé en 1991 ;

- Chiffre d’affaires de 6, 1Mds€ réalisé majoritairement dans la restauration collective, devant les multiservices (nettoyage, accueil, espaces verts, sécurité, efficacité énergétique, éclairage public, services RH et d'intérim et sous-traitance aéronautique) ;

- Modèle d’affaires de complémentarité entre les activités, d’élargissement de la base de clientèle, de renforcement des positions de leader national et d’élargissement de l’implantation aux Etats-Unis et en Asie ;

- Capital détenu à 48,17 % par Derichebourg et 7 % par BDL Capital Management, Daniel Derichebourg étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur l’intégration de la branche multiservices de Derichebourg :

- opérant des changements managériaux en France et en Italie, réorganisation les activités en France et restructurant les fonctions supports du siège,

- maîtrisant et sécurisant les chaînes d’approvisionnement,

- limitant l’impact de l’inflation par les renégociations de prix supplémentaires et la revue systématique du portefeuille de contrats,

- visant 56 M€ de synergies d’ici fin 2026,

- investissant dans les fonctions support au développement commercial (cuisines centrales…),

- travaillant sur le rallongement de la dette et la titrisation, d’où un impact positif sur le besoin en fonds de roulement ;

- Stratégie environnementale « Aimer la terre » 2030 :

- réduction de 25 % des émissions de CO2 (vs 2020) et de 50 % des gaspillages alimentaires par repas :

- en cours de révision avec nouvelles ambitions attendues pour la fin de l’exercice ;

- Volontarisme en Asie : acquisition à Hong-kong et accélération de l’expansion en Inde ;

- Situation financière en redressement après l’acquisition, au printemps 2023, de la branche multiservices de Derichebourg : levier d’endettement ramené à 3,3 à fin mars (objectif de 3 pour 2026).

Défis

- Maintien d’un taux de rétention des clients supérieur à 90 % ;

- Enjeu de la prise de participation de 10 % dans AD Entreprises, groupe du cuisinier Alain Ducasse ;

- Attente pour 2026 de la reprise de la croissance des chiffres d’affaires;;

- Dévalorisation boursière depuis novembre, les investisseurs se montrant indifférents à l’amélioration constante de la rentabilité opérationnelle mais critiques envers la croissance du chiffre d’affaires ;

- Après une progression de 1,5 % des revenus et de 32 % de la rentabilité opérationnelle au 1 er semestre, objectifs pour l’exercice clos le 30 septembre 2025 révisés en baisse pour les revenus et à la hausse pour les autres indicateurs : croissance du chiffre d’affaires de 1 à 2 %, marge d’exploitation de + 3,3 à 3,6 % et levier de la dette inférieur à 3,5 ;

- Non versement de dividende depuis 2020.