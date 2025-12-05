 Aller au contenu principal
Elior, OVHcloud, Derichebourg... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 05/12/2025 à 18:17

(AOF) - Catana Group

Le concepteur et constructeur de navires de plaisance livrera ses résultats annuels 2024-2025.

Derichebourg

Derichebourg a nettement dominé le classement de l'indice SBF 120 vendredi, bondissant de 16,44% à 7,365 euros à la faveur d'une performance annuelle supérieure aux attentes. Le spécialiste du recyclage des métaux a publié, au titre de l'exercice 2024-2025 , un bénéfice net de 122 millions d'euros contre 74,8 millions un an plus tôt après avoir intégré une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%). Celui-ci avait publié le mois dernier un bénéfice net annuel de 87 millions d'euros.

Elior Group

Elior Group a annoncé l'acquisition d'un total de 370 200 de ses propres actions lors de la séance du 2 décembre. L'opération a été effectuée à un prix pondéré moyen journalier d'acquisition de 2,6246 euros. Au total, le spécialiste de la restauration collective et des multiservices a dépensé 971 626,92 euros.

OVHcloud

OVHcloud a indiqué, dans un communiqué, prendre note de l'annonce de Deep Code SAS, société contrôlée par Miroslaw Klaba, relative à la cession de 3,6 millions d'actions représentant environ 2,4% du capital du groupe. A l'issue de l'opération, Miroslaw Klaba conservera près de 42,5 % du capital et reste un actionnaire stratégique du groupe. Le spécialiste européen du cloud précise que Miroslaw Klaba et le concert Klaba se sont engagés à un lock-up de 180 jours, sous réserve des exceptions habituelles.

Valeurs associées

CATANA GROUP
2,9350 EUR Euronext Paris -0,34%
DERICHEBOURG
7,3650 EUR Euronext Paris +16,44%
ELIOR GROUP
2,7100 EUR Euronext Paris +3,28%
OVHCLOUD
7,0000 EUR Euronext Paris -16,82%
