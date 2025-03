Elior: nomination d'un directeur général pour la France information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 09:38









(CercleFinance.com) - Elior a annoncé jeudi la nomination de Mickaël Girard, un cadre maison âgé de 48 ans, à la tête de ses activités de restauration en France.



Au sein de ses nouvelles fonctions, Mickaël Girard aura pour mission de poursuivre le redressement économique de la branche et d'enclencher une nouvelle phase de développement via la conquête de nouveaux marchés.



'Notre ambition est de redevenir le leader incontesté de la restauration collective en France', indique Boris Derichebourg, le président d'Elior, dans un communiqué de presse.



'Depuis sa nomination en tant que directeur général adjoint, Mickaël a su rassembler et animer les équipes opérationnelles et fonctionnelles pour renouer avec cet esprit de conquête qui fait la satisfaction de nos équipes et clients aujourd'hui', souligne-t-il.



Arrivé chez Elior en 2008 en tant que responsable de secteur, le cadre avait gravi plusieurs échelons au sein de l'entreprise au point de devenir directeur général adjoint d'Elior France en 2023.



Il continuera de rapporter à Boris Derichebourg, le président et directeur des opérations du groupe.





