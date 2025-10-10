Elior : les 2,85E sont franchis, les 3,12E deviennent accessibles
Au-delà, Elior visera les 3,53E, ex-plancher de début décembre 2024 et résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 7,3E du 4 octobre 2021
|2,9240 EUR
|Euronext Paris
|+5,71%
