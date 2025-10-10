 Aller au contenu principal
Elior : les 2,85E sont franchis, les 3,12E deviennent accessibles
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 09:58

Elior poursuit sa recovery : la resistance des 2,85E du 12 mai et 3 octobre est franchie, les 3,12E (zénith du 30 mai) deviennent accessibles.
Au-delà, Elior visera les 3,53E, ex-plancher de début décembre 2024 et résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 7,3E du 4 octobre 2021

Valeurs associées

ELIOR GROUP
2,9240 EUR Euronext Paris +5,71%
