 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 820,00
+0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Elior : le support des 2,40E a tenu, reste à refranchir
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 14:23

(Zonebourse.com) - Elior s'envole vers 2,60E : le support crucial des 2,40E du 23 juin a tenu, reste à refranchir la MM200 qui se confond avec la résistance oblique moyen terme vers 2,65E avant d'attaquer la résistance estivale des 2,78E du 28 juillet et 25 août dernier.

Valeurs associées

ELIOR GROUP
2,5620 EUR Euronext Paris +4,06%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank