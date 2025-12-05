 Aller au contenu principal
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Elior Group rachète 370 200 de ses propres actions
information fournie par AOF 05/12/2025 à 18:13

(AOF) - Elior Group a annoncé l’acquisition d’un total de 370 200 de ses propres actions lors de la séance du 2 décembre. L’opération a été effectuée à un prix pondéré moyen journalier d’acquisition de 2,6246 euros. Au total, le spécialiste de la restauration collective et des multiservices a dépensé 971 626,92 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Groupe de restauration collective et multiservices, numéro 1 en France, Espagne et Italie, numéro 5 au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et créé en 1991 ;

- Chiffre d’affaires de 6, 1Mds€ réalisé majoritairement dans la restauration collective, devant les multiservices (nettoyage, accueil, espaces verts, sécurité, efficacité énergétique, éclairage public, services RH et d'intérim et sous-traitance aéronautique) ;

- Modèle d’affaires de complémentarité entre les activités, d’élargissement de la base de clientèle, de renforcement des positions de leader national et d’élargissement de l’implantation aux Etats-Unis et en Asie ;

- Capital détenu à 48,17 % par Derichebourg et 7 % par BDL Capital Management, Daniel Derichebourg étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur l’intégration de la branche multiservices de Derichebourg :

- opérant des changements managériaux en France et en Italie, réorganisation les activités en France et restructurant les fonctions supports du siège,

- maîtrisant et sécurisant les chaînes d’approvisionnement,

- limitant l’impact de l’inflation par les renégociations de prix supplémentaires et la revue systématique du portefeuille de contrats,

- visant 56 M€ de synergies d’ici fin 2026,

- investissant dans les fonctions support au développement commercial (cuisines centrales…),

- travaillant sur le rallongement de la dette et la titrisation, d’où un impact positif sur le besoin en fonds de roulement ;

- Stratégie environnementale « Aimer la terre » 2030 :

- réduction de 25 % des émissions de CO2 (vs 2020) et de 50 % des gaspillages alimentaires par repas :

- en cours de révision avec nouvelles ambitions attendues pour la fin de l’exercice ;

- Volontarisme en Asie : acquisition à Hong-kong et accélération de l’expansion en Inde ;

- Situation financière en redressement après l’acquisition, au printemps 2023, de la branche multiservices de Derichebourg : levier d’endettement ramené à 3,3 à fin mars (objectif de 3 pour 2026).

Défis

- Maintien d’un taux de rétention des clients supérieur à 90 % ;

- Enjeu de la prise de participation de 10 % dans AD Entreprises, groupe du cuisinier Alain Ducasse ;

- Attente pour 2026 de la reprise de la croissance des chiffres d’affaires;;

- Dévalorisation boursière depuis novembre, les investisseurs se montrant indifférents à l’amélioration constante de la rentabilité opérationnelle mais critiques envers la croissance du chiffre d’affaires ;

- Après une progression de 1,5 % des revenus et de 32 % de la rentabilité opérationnelle au 1 er semestre, objectifs pour l’exercice clos le 30 septembre 2025 révisés en baisse pour les revenus et à la hausse pour les autres indicateurs : croissance du chiffre d’affaires de 1 à 2 %, marge d’exploitation de + 3,3 à 3,6 % et levier de la dette inférieur à 3,5 ;

- Non versement de dividende depuis 2020.

Valeurs associées

ELIOR GROUP
2,7100 EUR Euronext Paris +3,28%
L'offre BoursoBank