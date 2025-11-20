 Aller au contenu principal
Elior : excellente surprise, retour aux profits, +20% vers 3,20E
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 13:59

Les trimestriels d' Elior ont réservé une excellente surprise, avec un retour aux profits et un bénéfice net annuel de 88MnsE, le premier depuis 2019.
Le titre a bondi de +20% vers 3,20E, beaucoup de ventes à découvert se rachètent et le cours efface la résistance des 2,99E du 22 octobre, ce qui libère une marge de progression jusque vers 3,11E (ex-résistance du 30 mai) puis 3,50E (résistance provenant d'un 'pic' remontant à octobre 2024)

