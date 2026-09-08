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Elior : brusque cassure des 2,05 EUR
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 11:39
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Elior valide une brusque cassure des 2,05 EUR après 6 semaines à osciller entre 2,05 et 2,17 EUR : le titre s'expose à une glissade vers 1,9400 EUR et probablement 1,9300 EUR (plancher du 30 juin).

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