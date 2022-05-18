Elior anticipe une croissance organique du CA d'au moins 16% en 2021-2022
information fournie par Reuters18/05/2022 à 07:36
18 mai (Reuters) - ELIOR ELIOR.PA
* CA AU S1 EUR 2,24 MDS CONTRE EUR 1,87 MD UN AN PLUS TÔT
* PERTE D'EBITA AJUSTÉ AU S1 EUR 16 MLNS CONTRE PERTE DE EUR 25 MLNS UN AN PLUS TÔT
* PERTE NETTE PART DU GROUPE AU S1 EUR 266 MLNS CONTRE PERTE DE EUR 53 MLNS UN AN PLUS TÔT
* L’ENDETTEMENT FINANCIER NET S’ÉTABLIT À 1.220 MILLIONS D’EUROS
AU 31 MARS 2022, CONTRE 1.108 MILLION D’EUROS FIN SEPTEMBRE 2021
* POUR 2021-2022 ANTICIPE: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES D’AU MOINS 16%
* POUR 2021-2022 ANTICIPE: EBITA AJUSTÉ AUTOUR DE L’ÉQUILIBRE (EN EXCLUANT LES PERTES DE PREFERRED MEALS ESTIMÉES À 35M€ SUR L’EXERCICE EN COURS)
* FREE CASH FLOW À FIN MARS DE -59 MILLION€ CONTRE+31 MLNS€ AU S1 2020-2021
* POUR 2021-2022 ANTICIPE: CAPEX INFÉRIEURS À 2% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
* AMBITIONS À HORIZON 2024: CROISSANCE ORGANIQUE ANNUELLE MOYENNE DU CA D’AU MOINS 7% SUR LES 2 PROCHAINS EXERCICES
* AMBITIONS À HORIZON 2024: MARGE D’EBITA AJUSTÉ D’ENVIRON 4,0% EN 2023-2024
* ELIOR - AMBITIONS À HORIZON 2024: CROISSANCE ORGANIQUE/CAPEX EN POURCENTAGE DU CA ENTRE 2X ET 3X
* AMBITIONS À HORIZON 2024: REPRISE DE LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AU TITRE DE L’EXERCICE 2023-2024
* PREFERRED MEALS: CE DÉSENGAGEMENT DEVRAIT ÊTRE PLEINEMENT EFFECTIF D’ICI LA FIN DE L’EXERCICE EN COURS
* EN AVRIL, LE CA CONTINUE À SE REDRESSER, À HAUTEUR DE 90% DES NIVEAUX D’AVANT-COVID, COMPARÉ À 87% AU T2
* A DÉCIDÉ DE VOLONTAIREMENT SORTIR DE SON ACTIVITÉ INDUSTRIELLE PREFERRED MEALS AUX ETATS-UNIS, ACQUISE EN 2016
* PREFERRED MEALS: CETTE CESSATION AURA UN IMPACT RELUTIF SUR LA MARGE OPÉRATIONNELLE CONSOLIDÉE
Texte original sur Eikon nBwbgVTBQa Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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