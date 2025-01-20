Elior annonce le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2030 de €500 mlns

Elior Group SA ELIOR.PA :
* LE LANCEMENT D'UNE OFFRE D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2030
* UNE OFFRE D'OBLIGATIONS SENIOR DE 500 MLNS D'EUROS ET UNE OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE VISANT TOUT OU PARTIE DE SES OBLIGATIONS SENIOR EXISTANTES À ÉCHÉANCE 2026
* UTILISERA LE PRODUIT BRUT DE L'OFFRE POUR RACHETER LES OBLIGATIONS EXISTANTES DANS LE CADRE D'OFFRE DE RACHAT, REMBOURSER LE TIRAGE EFFECTUÉ SOUS SA LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE EXISTANTE ET PAYER LES FRAIS ET DÉPENSES LIÉS AUX TRANSACTIONS
* UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 430 MLNS D'EUROS À L'ISSUE DE L'OFFRE D'ÉMISSION DES NOUVELLES OBLIGATIONS ET ANNULERA SON ACCORD DE LIGNES DE CRÉDIT SENIORS ÉXISTANT
Texte original https://tinyurl.com/mrxezv84 Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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