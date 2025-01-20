 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
CAC 40
7 735,05
+0,33%
  2. Aide
  2. Aide
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 735,05
+0,33%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Elior annonce le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2030 de €500 mlns
information fournie par Reuters 20/01/2025 à 08:41

Elior Group SA ELIOR.PA :

* LE LANCEMENT D'UNE OFFRE D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2030

* UNE OFFRE D'OBLIGATIONS SENIOR DE 500 MLNS D'EUROS ET UNE OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE VISANT TOUT OU PARTIE DE SES OBLIGATIONS SENIOR EXISTANTES À ÉCHÉANCE 2026

* UTILISERA LE PRODUIT BRUT DE L'OFFRE POUR RACHETER LES OBLIGATIONS EXISTANTES DANS LE CADRE D'OFFRE DE RACHAT, REMBOURSER LE TIRAGE EFFECTUÉ SOUS SA LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE EXISTANTE ET PAYER LES FRAIS ET DÉPENSES LIÉS AUX TRANSACTIONS

* UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 430 MLNS D'EUROS À L'ISSUE DE L'OFFRE D'ÉMISSION DES NOUVELLES OBLIGATIONS ET ANNULERA SON ACCORD DE LIGNES DE CRÉDIT SENIORS ÉXISTANT

Texte original https://tinyurl.com/mrxezv84 Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ELIOR GROUP
2,56 EUR Euronext Paris +0,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank