Elior affiche une croissance organique et une rentabilité résilientes au premier semestre, malgré le déploiement décalé de nouveaux contrats

• Croissance organique de 1,3%, marge d’EBITA ajusté de 3% et résultat net de 21 M€

• Provision des pertes à terminaison de 25 M€ au titre du contrat avec un opérateur ferroviaire italien dans le contexte d'un contentieux tarifaire

• Hors impact exceptionnel, résultat net de 46 M€ en légère amélioration par rapport au S1 2024/25 et marge d'EBITA ajusté de 3,9% contre 4,1% l'an passé

• Un free Cash-flow positif de 9 millions d’euros au 1er semestre reflétant la saisonnalité de l’activité et la mise en œuvre de la politique d’investissement contre une variation de BFR non normative l’an passé liée au déploiement de notre nouveau programme de titrisation

• Ajustement des guidances annuelles incluant le déploiement décalé des nouveaux contrats et les pressions inflationnistes :

o Croissance organique entre 1 et 2% (vs. 3% et 4% précédemment),

o Marge d’EBITA ajusté hors élément exceptionnel sur l'exercice d’environ 3% (vs. entre 3,5% et 3,7%)

o Ratio de levier d’endettement d’environ 3,5x (vs. environ 3x)

• Une dynamique commerciale sur plusieurs marchés illustrée par la signature de récents contrats à fin mars et le maintien des politiques d’investissement

• Le Groupe reste pleinement confiant dans ses perspectives de croissance rentable à moyen terme, fort de fondamentaux solides constitués par un actionnariat de référence stable, un niveau de liquidité élevé (> 500 M€ à fin mars 2026), une continuité managériale garantissant la cohérence entre l'exécution opérationnelle