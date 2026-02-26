Elior a réalisé avec succès le placement privé d'un montant de 150 ME d'obligations senior
Les Obligations Additionnelles porteront intérêt à un taux annuel de 5,625%.
La Société prévoit d'utiliser le produit brut de l'Offre d'Emission des Nouvelles Obligations, ainsi qu'une partie de sa trésorerie afin (i) de procéder au remboursement des obligations senior à 3,750 % venant à échéance en 2026 émises par la Société, (ii) de refinancer certains montants tirés au titre de la facilité de crédit renouvelable existante, et (iii) de payer les coûts, commissions et frais liés à l'émission des Obligations Additionnelles.
L'émission des Nouvelles Obligations devrait avoir lieu le 12 mars 2026, sous réserve de conditions habituelles.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en qualité d'agent placeur unique dans le cadre du placement des Obligations Additionnelles.
|2,740 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
