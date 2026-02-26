 Aller au contenu principal
Elior a réalisé avec succès le placement privé d'un montant de 150 ME d'obligations senior
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 07:29

Elior a annoncé hier soir avoir réalisé avec succès le placement privé d'un montant nominal total de 150 millions d'euros d'obligations senior additionnelles portant intérêt au taux de 5,625 % et venant à échéance en 2030 auprès d'investisseurs.

Les Obligations Additionnelles porteront intérêt à un taux annuel de 5,625%.

La Société prévoit d'utiliser le produit brut de l'Offre d'Emission des Nouvelles Obligations, ainsi qu'une partie de sa trésorerie afin (i) de procéder au remboursement des obligations senior à 3,750 % venant à échéance en 2026 émises par la Société, (ii) de refinancer certains montants tirés au titre de la facilité de crédit renouvelable existante, et (iii) de payer les coûts, commissions et frais liés à l'émission des Obligations Additionnelles.

L'émission des Nouvelles Obligations devrait avoir lieu le 12 mars 2026, sous réserve de conditions habituelles.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en qualité d'agent placeur unique dans le cadre du placement des Obligations Additionnelles.

    intéressant, car celà donne du temps au groupe de respirer durant les 4 prochaines années et de rétablir ses marges , tout en accroissant son activité.

