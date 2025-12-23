 Aller au contenu principal
Eli Lilly, Visa... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
23/12/2025

(AOF) - Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en repli à l’ouverture après une annonce de Novo Nordisk, son principal concurrent dans les traitements contre l’obésité. Ce dernier a indiqué avoir obtenu l’autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour la commercialisation de son produit Wegovy sous forme de comprimé. Il s’agit du premier traitement autorisé pour la perte de poids sous cette forme. Les deux laboratoires commercialisent déjà ce type de traitement mais sous forme d’injections.

Newmont Corporation

Newmont Corportation (groupe mondial d'exploration et d'exploitation de mines aurifères) progresse en avant-Bourse à Wall Street après que le cours de l'or a officiellement franchi la barre symbolique des 4 500 dollars pour la première fois de son histoire ce matin. Les analystes identifient trois moteurs expliquant cette accélération finale de décembre. Premièrement, les tensions accrues entre les États-Unis et le Venezuela, s'ajoutant aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, poussent les investisseurs vers cette valeur refuge ultime.

Visa

Visa, acteur mondial des paiements numériques, a publié aujourd'hui son rapport annuel "Retail Spend Monitor" réalisé par Visa Consulting & Analytics (VCA), portant sur l'ensemble de l'activité commerciale aux États-Unis pendant la saison des fêtes en 2025. Les données préliminaires montrent que les dépenses de vente au détail globales pour les fêtes ont augmenté de 4,2% en glissement annuel sur tous les types de paiement, y compris les espèces et les chèques. Ces chiffres ne sont pas ajustés de l'inflation.

