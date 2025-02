Eli Lilly: veut améliorer l'accessibilité du Zepbound information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce le lancement des flacons à dose unique de Zepbound (tirzepatide) de 7,5 mg et 10 mg, disponibles au prix de 499 $ grâce au nouveau programme Zepbound Self Pay Journey.



Lilly a également réduit le prix des flacons de 2,5 mg et 5 mg. Ces nouvelles options sont exclusivement disponibles via LillyDirect Self Pay Pharmacy Solutions, offrant un prix transparent en éliminant les intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement.



Patrik Jonsson, vice-président exécutif de Lilly Cardiometabolic Health, souligne la nécessité d'améliorer la couverture des soins médicaux pour les personnes souffrant d'obésité, une maladie chronique reconnue, et Lilly continue de proposer des solutions pour rendre Zepbound plus accessible.





