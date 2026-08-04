Eli Lilly va proposer à certains patients un accès anticipé à un médicament de nouvelle génération contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K et Deena Beasley

Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi qu'elle autoriserait un nombre limité de patients à bénéficier d'un accès anticipé à son médicament expérimental contre l'obésité, le retatrutide, avant son autorisation par la FDA américaine.

« Pour un nombre limité de patients répondant à des critères médicaux spécifiques et ne pouvant pas participer à un essai clinique, nous estimons qu’il est médicalement approprié de mettre à disposition du retatrutide authentique avant l’autorisation de la FDA, conformément aux recommandations de cette dernière », a déclaré un porte-parole de la société .

Le porte-parole a ajouté que Lilly avait mis en place un programme d’accès élargi « qui répond à cet objectif et examine activement les demandes émanant des professionnels de santé ».

Les patients éligibles doivent être âgés d’au moins 18 ans, souffrir d’obésité réfractaire malgré une tolérance à la dose maximale approuvée de leur traitement contre l’obésité, et présenter au moins deux complications graves ou potentiellement mortelles liées à l’obésité pour lesquelles ils reçoivent actuellement des soins.

Les patients ne doivent pas non plus pouvoir participer à un essai clinique en cours sur le retatrutide ou à un traitement expérimental comparable.

STAT News a été le premier à faire état de ce programme d’accès élargi. Le site avait également rapporté auparavant que la société avait accordé à un patient âgé de 79 ans un accès spécial au rétatrutide.

Le rétatrutide est conçu pour cibler trois hormones métaboliques différentes: le GLP-1, le GIP et le glucagon. Le médicament injectable actuel de la société contre l’obésité, le Zepbound, cible le GLP-1 et le GIP.

Lilly a déclaré en juillet qu’un essai de 80 semaines mené chez des adultes souffrant d’obésité sévère et d’une maladie cardiaque avérée avait montré une perte de poids moyenne de 22,6 % pour la dose hebdomadaire la plus élevée de rétatrutide.

La société prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché pour le retatrutide auprès de la FDA au cours du premier trimestre de l’année prochaine.