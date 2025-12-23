 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eli Lilly va faire les frais de l'avance de Novo Nordisk sur un traitement oral contre l'obésité
information fournie par AOF 23/12/2025 à 14:22

(AOF) - Eli Lilly est attendu en repli à l’ouverture après une annonce de Novo Nordisk, son principal concurrent dans les traitements contre l’obésité. Ce dernier a indiqué avoir obtenu l’autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour la commercialisation de son produit Wegovy sous forme de comprimé. Il s’agit du premier traitement autorisé pour la perte de poids sous cette forme. Les deux laboratoires commercialisent déjà ce type de traitement mais sous forme d’injections.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 076,155 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank