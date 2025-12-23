Eli Lilly va faire les frais de l'avance de Novo Nordisk sur un traitement oral contre l'obésité

(AOF) - Eli Lilly est attendu en repli à l’ouverture après une annonce de Novo Nordisk, son principal concurrent dans les traitements contre l’obésité. Ce dernier a indiqué avoir obtenu l’autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour la commercialisation de son produit Wegovy sous forme de comprimé. Il s’agit du premier traitement autorisé pour la perte de poids sous cette forme. Les deux laboratoires commercialisent déjà ce type de traitement mais sous forme d’injections.
