Eli Lilly va dépenser 3,5 milliards de dollars pour un nouveau site
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 17:23
Ce nouveau site de production sera dédié à la fabrication de thérapies contre l'obésité, notamment le Retatrutide, GLP-1 et Glucagon, actuellement en phase expérimentale. Pour le laboratoire américain, il s'agit du quatrième nouveau site de production aux Etats-Unis annoncé depuis le mois de février 2025.
Au niveau de l'économie et de l'emploi, il devrait créer 850 postes à haute valeur ajoutée (ingénieurs, scientifiques...). Parallèlement, la construction devrait générer 2 000 emplois temporaires et devrait permettre au site d'être opérationnel en 2031.
Au total, cette annonce porte à 50 milliards de dollars le total des engagements de dépenses en capital d'Eli Lilly depuis 2020.
