Eli Lilly va acquérir Merida Biosciences, l'opération pourrait atteindre 2,87 MdsUSD

Le laboratoire américain souhaite ainsi renforcer ses activités dans l'immunologie avec une technologie ciblant directement les anticorps responsables de maladies auto-immunes et allergiques.

Eli Lilly annonce un accord définitif pour acquérir Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre 2,875 milliards de dollars en numéraire, comprenant un paiement initial et des versements conditionnés à certaines étapes.

Merida développe des traitements biologiques conçus pour éliminer sélectivement les autoanticorps pathogènes tout en préservant le fonctionnement normal du système immunitaire.

Son principal programme, MER511, est en phase 1 dans la maladie de Basedow et la maladie oculaire thyroïdienne. Les premières données montrent une forte réduction des anticorps pathogènes stimulant la thyroïde, avec un profil de sécurité initial favorable.

Le portefeuille comprend également MER769, au stade préclinique, ciblant notamment les allergies alimentaires, l'asthme et l'urticaire chronique spontanée, ainsi que des programmes plus précoces dans certaines maladies rénales et immunitaires.

La finalisation de l'opération, soumise notamment aux autorisations réglementaires, est attendue au 4e trimestre 2026.

Peu avant 13h à Paris, le titre Eli Lilly était attendu en léger retrait à l'ouverture de Wall Street, autour de -0,2%.