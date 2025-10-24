 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 197,62
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly va acquérir Adverum Biotechnologies pour se renforcer en thérapie génique oculaire
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 15:35

Eli Lilly annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'Adverum Biotechnologies, société en phase clinique spécialisée dans les thérapies géniques intravitréennes destinées aux maladies oculaires.

L'opération valorise Adverum à 3,56 dollars par action en numéraire, auxquels s'ajoute un droit conditionnel (CVR) pouvant atteindre 8,91 dollars, soit un total potentiel de 12,47 dollars par action.

La principale molécule d'Adverum, Ixo-vec, vise à traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide (DMLA humide) par une administration unique, avec plusieurs désignations accélératrices (Fast Track, RMAT, PRIME).

Andrew Adams, vice-président chez Lilly, souligne le potentiel 'de transformation du traitement de la DMLA'. Eli Lilly financera jusqu'à 65 MUSD via un prêt garanti pour soutenir les essais cliniques avant la finalisation de la transaction, prévue au quatrième trimestre 2025.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Adverum.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
823,415 USD NYSE +0,29%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank