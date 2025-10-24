Eli Lilly va acquérir Adverum Biotechnologies pour se renforcer en thérapie génique oculaire
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 15:35
L'opération valorise Adverum à 3,56 dollars par action en numéraire, auxquels s'ajoute un droit conditionnel (CVR) pouvant atteindre 8,91 dollars, soit un total potentiel de 12,47 dollars par action.
La principale molécule d'Adverum, Ixo-vec, vise à traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide (DMLA humide) par une administration unique, avec plusieurs désignations accélératrices (Fast Track, RMAT, PRIME).
Andrew Adams, vice-président chez Lilly, souligne le potentiel 'de transformation du traitement de la DMLA'. Eli Lilly financera jusqu'à 65 MUSD via un prêt garanti pour soutenir les essais cliniques avant la finalisation de la transaction, prévue au quatrième trimestre 2025.
L'opération a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Adverum.
Valeurs associées
|823,415 USD
|NYSE
|+0,29%
A lire aussi
-
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, en visite en Israël pour consolider le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, s'est dit optimiste vendredi en affirmant que plusieurs pays étaient prêts à participer à une force internationale de stabilisation. ... Lire la suite
-
UE-La Commission conclut à titre préliminaire que TikTok et Meta ont manqué à leurs obligations de transparence
(Actualisé avec les réactions de TikTok et Meta) La Commission européenne a conclu à titre préliminaire vendredi que TikTok, propriété de Bytedance, et Meta META.O , maison-mère d'Instagram et Facebook, ont manqué à leurs obligations de transparence et d'accès ... Lire la suite
-
UBS estime que les résultats du 3ème trimestre confirment la poursuite des progrès. L'analyste maintient sa note neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 305 E (au lieu de 251 E). L'analyste estime que les excellents résultats de toutes les marques ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue dans le vert vendredi, satisfaite d'une inflation américaine inférieure aux attentes, perçue par les investisseurs comme une confirmation que la Réserve fédérale (Fed) poursuivra son assouplissement monétaire dans les mois à venir. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer