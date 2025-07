Eli Lilly: une approbation dans la maladie de Crohn au Canada information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 16:21









(Zonebourse.com) - Eli Lilly a annoncé mardi que l'agence sanitaire canadienne avait approuvé son médicament Omvoh pour le traitement de la maladie de Crohn, en plus de sa précédente indication dans la rectocolite hémorragique.



Le laboratoire pharmaceutique américain précise que le feu vert donné par Santé Canada concerne les patients adultes atteints d'une forme active modérée à grave de la maladie n'ayant pas répondu de façon satisfaisante, présentant une intolérance ou ayant cessé de répondre à un traitement usuel ou à un médicament biologique.



Santé Canada a également approuvé une nouvelle préparation d'Omvoh sans citrate pour injection sous-cutanée, pour l'indication existante de rectocolite hémorragique, ainsi que pour la nouvelle indication de Crohn.



La maladie de Crohn est un trouble auto-immune chronique dans lequel le système immunitaire attaque le système gastro-intestinal, entraînant des hospitalisations et des interventions chirurgicales avec un impact important sur la qualité de vie des patients. On estime qu'environ 162.000 canadiens vivent aujourd'hui avec cette maladie.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.