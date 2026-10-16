Eli Lilly se rapproche d'une autorisation européenne pour sa pilule anti-obésité Foundayo

Eli Lilly a obtenu un avis favorable d'un comité de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Foundayo, son traitement oral contre l'obésité et le diabète de type 2 chez l'adulte. La décision finale revient désormais à la Commission européenne, alors que le laboratoire américain intensifie sa concurrence avec Novo Nordisk sur un marché des traitements contre l'obésité qui pourrait dépasser 100 milliards de dollars d'ici 2030. Foundayo devient ainsi la deuxième pilule amaigrissante à recevoir une recommandation positive de l'EMA, après la version orale de Wegovy.

Déjà commercialisé aux Etats-Unis depuis avril et au Royaume-Uni depuis août, Foundayo a généré 98 millions de dollars de ventes au deuxième trimestre, contre 3,22 milliards de couronnes danoises, soit environ 484,5 millions de dollars, pour la pilule Wegovy. Cette dernière, autorisée dans l'Union européenne en juillet, est également disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et aux Emirats arabes unis. Selon Bernstein, Foundayo pourrait être lancé en Europe contre l'obésité d'ici à la fin de l'année, tandis que son déploiement contre le diabète dépendra des politiques nationales de remboursement. Eli Lilly, qui a déposé des demandes d'autorisation dans plus de 40 pays, prévoit de collaborer avec les autorités sanitaires et les organismes payeurs pour faciliter l'accès au médicament.

Foundayo repose sur l'orforglipron, une molécule agissant sur les récepteurs du GLP-1 pour réduire l'appétit et favoriser la perte de poids. Les premières données américaines suggèrent que les traitements oraux pourraient attirer de nouveaux patients réticents aux injections, même si l'adoption de Foundayo reste plus lente que celle de Wegovy, arrivé plus tôt sur le marché. Eli Lilly mise notamment sur la simplicité d'administration de sa pilule, qui peut être prise à tout moment de la journée, sans contrainte alimentaire ni restriction concernant l'eau. Cet avantage pourrait améliorer l'observance du traitement, mais son influence réelle sur les choix des patients reste à démontrer dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense.