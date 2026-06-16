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Eli Lilly s'offre la biotech texane 4E Therapeutics
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 17:38

Le géant pharmaceutique américain vient de finaliser l'acquisition de 4E Therapeutics, une société de neuroscience spécialisée dans le développement de traitements de nouvelle génération contre la douleur chronique. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Fondée à Austin, 4E Therapeutics s'est illustrée dans la recherche de thérapies orales non addictives. Son coeur d'expertise repose sur le ciblage de la voie de signalisation MNK-eIF4E dans les neurones sensoriels périphériques. L'objectif : interrompre le signal de la douleur à sa source tout en évitant les effets secondaires sur le système nerveux central, souvent reprochés aux traitements actuels.

Le produit phare de la biotech, le 4ET1103, est le tout premier inhibiteur de MNK développé contre la douleur à avoir atteint le stade des essais cliniques chez l'homme, où il a d'ores et déjà démontré un profil de tolérance favorable lors d'une étude de Phase 1.

Pour la jeune pousse texane, ce rachat représente une opportunité unique d'accélérer son calendrier clinique en s'appuyant sur la force de frappe d'un leader mondial.

"Les capacités de développement clinique, de recherche translationnelle et de commercialisation mondiale de Lilly - ainsi que son engagement profond à relever les défis de la douleur chronique - en font la structure idéale pour concrétiser tout le potentiel de nos travaux", a déclaré Joe Price, cofondateur et président du conseil d'administration de 4E Therapeutics.

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ELI LILLY & CO
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