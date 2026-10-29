Eli Lilly s'emballe après des trimestriels de haute volée et le relèvement de ses objectifs

Le géant américain de la santé flambe à Wall Street ( 7,69%, à 1 387,368 dollars) après avoir publié un chiffre d'affaires de 24,4 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse impressionnante de 39% sur un an. L'activité a été soutenu par l'explosion de la demande pour ses traitements phares Mounjaro et Zepbound.

Le groupe a précisé que ses revenus trimestriels intégraient 900 millions de dollars d'éléments favorables, comprenant 410 millions de dollars de paiements d'étape liés à Jardiance, désormais soldés, et des ajustements sur les remises et rabais.

Au niveau géographique, les ventes aux Etats-Unis ont augmenté de 34%, à 15,1 milliards de dollars ( 41% en volume, compensant un recul de 7% des prix nets réalisés principalement sur Zepbound). A l'international, l'activité a progressé de 47%, à 9,3 milliards de dollars, là aussi grâce à une hausse des volumes de 76% menée par Mounjaro, malgré une baisse de 29% des prix nets sous l'effet de l'intégration de Mounjaro sur la liste nationale de remboursement en Chine.

En parallèle, le résultat net part du groupe est ressorti à 6,5 milliards de dollars, soit un bénéfice par action publié de 7,22 dollars ( 16%). Ces résultats absorbent 4,2 milliards de dollars de charges de recherche et développement en cours acquises liées aux récentes opérations de croissance externe (notamment AtaiBeckley et Curevo), soit un impact négatif de 4,57 dollars par action (contre 0,71 dollar au troisième trimestre 2025).

Objectifs relevés, sauf celui de bénéfice par action non-GAAP

Le chiffre d'affaires annuel est désormais prévu entre 91 et 92 milliards de dollars, contre 85 à 87 milliards de dollars précédemment. De son côté, la marge brute (retraitée des dépenses de R&D et des frais de marketing, commerciaux et administratifs) devrait s'installer entre 52 et 52,5%. Auparavant, elle était attendue entre 49 et 50,5%. Enfin, l'objectif de bénéfice par action non-GAAP annuel est réajusté entre 35 et 36 dollars, contre 35,50 à 36,50 dollars précédemment, afin d'absorber intégralement les 4,57 dollars de charges comptabilisées au troisième trimestre.

L'analyse de Citi

Dans une note, Citigroup précise que le chiffre d'affaires de 24,4 milliards de dollars dévoilé pour la période de juillet à septembre est supérieur de 1,8 milliard de dollars au consensus Visible Alpha, tandis que le bénéfice dilué par action ajusté de 7,48 dollars, dépasse les attentes de 1,23 dollar.

Sans surprise, le groupe bancaire américain relève que le produit Mounjaro (10,7 milliards de dollars de ventes, soit 682 millions de plus qu'attendu) et Zepbound (5,4 milliards de dollars de ventes, soit 324 millions de dollars de plus que prévu) ont été les principaux moteurs de la croissance du groupe. Il note également que Foundayo a généré 184 millions de dollars de revenus et a continué de gagner des parts de marché dans les traitements oraux, mais ses ventes ont été inférieures aux prévisions. Pour rappel, Mounjaro, Zepbound et Foundayo sont des médicaments développés par Eli Lilly dans le domaine métabolique (diabète et gestion du poids).

Les facteurs haussiers et les risques baissiers selon Citi

Parmi les éléments qui pourraient soutenir le titre, il y a une adoption du Donanemab, un traitement contre la maladie d'Alzheimer, supérieure aux attentes des analystes qui sont modestes. Dans le pipeline de recherche, les bonnes surprises pourraient venir du Remternetug, l'Orforglipron, le Retatrutide et d'autres molécules en développement. Enfin, en ce qui concerne les négociations tarifaires dans le cadre de l'IRA (Inflation Reduction Act), un impact moins important que prévu des négociations sur le prix des médicaments serait logiquement bénéfique pour Eli Lilly.

A l'inverse, parmi les risques baissiers, Citi évoque l'apparition d'effets indésirables pour le Mounjaro et le Zepbound, qui pourraient freiner leur adoption. La banque américaine cite également une réforme des remises pharmaceutiques aux Etats-Unis, qui pourrait réduire les barrières à l'entrée pour les concurrents, et enfin la concurrence des génériques. A partir de 2032, le portefeuille de traitements à base de Tirzépatide pourrait être confronté à des restrictions de remboursement imposant aux patients d'essayer d'abord un traitement générique à base de Sémaglutide avant de pouvoir accéder aux produits d'Eli Lilly.

Citi a maintenu sa recommandation à l'achat, assortie d'une cible de cours de 1 600 dollars.