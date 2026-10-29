Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce aux ventes de médicaments amaigrissants

Eli Lilly LLY.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les attentes en matière de résultats du troisième trimestre, porté par la forte hausse de la demande de médicaments injectables amaigrissants, ce qui pourrait apaiser les craintes des investisseurs concernant l'érosion des prix dans les régimes de santé publics américains.

Le laboratoire pharmaceutique basé à Indianapolis table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 91 et 92 milliards de dollars (XX,XX à XX,XX milliards d'euros), soulignant ainsi son avance croissante sur son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO sur le marché des GLP-1, qui pèse plusieurs milliards de dollars, et qui a propulsé Lilly à une capitalisation boursière de 1.200 milliards de dollars .

« Les positions longues sont nombreuses, mais nous avons constaté une certaine nervosité concernant la dynamique des prix et les attentes élevées », a déclaré Trung Huynh, analyste chez RBC, soulignant que la révision à la hausse des prévisions de 5,5 milliards de dollars dépasse largement les attentes et devrait apaiser les inquiétudes liées aux prix pour l'instant.

L'action Lilly a progressé de 4,5% à 1.346 dollars avant l'ouverture de la Bourse.

La société a toutefois revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 35,00 et 36,00 dollars par action, car des charges liées à la recherche, s'élevant à 4,57 dollars par action et résultant de récentes acquisitions, ont plus que compensé une amélioration de 4,07 dollars de la prévision de bénéfice sous-jacent au point médian. Ces charges, comptabilisées au troisième trimestre, sont principalement liées aux acquisitions d'AtaiBeckley et de Curevo, a précisé Lilly.

Lilly prévoyait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 85,0 et 87,0 milliards de dollars (XX,XX à XX,XX milliards d'euros) et un bénéfice par action compris entre 35,50 et 36,50 dollars.

DEMANDE EN PLEINE EXPANSION POUR MOUNJARO ET ZEPBOUND

Lilly a publié un chiffre d'affaires de 24,4 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 22,61 milliards de dollars , tandis que le bénéfice ajusté de 7,48 dollars par action a dépassé les estimations de 6,26 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires comprenait environ 900 millions de dollars de gains, principalement 410 millions de dollars de paiements d'étapes liés au médicament antidiabétique Jardiance – que Lilly a qualifiés de derniers versements attendus – ainsi que des ajustements favorables des estimations de remises et de rabais.

Les ventes du médicament antidiabétique Mounjaro au troisième trimestre ont atteint 10,72 milliards de dollars , dépassant les prévisions de Wall Street qui s'élevaient à 10,16 milliards de dollars , tandis que celles de son produit associé, le médicament injectable contre l'obésité Zepbound, se sont élevées à 5,35 milliards de dollars contre des estimations de 5,09 milliards de dollars .

Ces ventes solides contribueront à apaiser les craintes du marché selon lesquelles la forte érosion des prix, due au tarif de 50 dollars par mois appliqué aux bénéficiaires de Medicare, l'emporterait sur les gains explosifs en volume.

Lilly a indiqué que plus de 500 000 patients ont accès à ses médicaments contre l'obésité via le programme Medicare, et que 7 patients sur 10 nouvellement inscrits au programme choisissent ses traitements.

FOUNDAYO EN DEÇÀ DES ESTIMATIONS DE WALL STREET

Alors que le nouveau programme pilote américain a ouvert l'accès à la prise en charge à des millions de personnes susceptibles de recourir au programme gouvernemental Medicare destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, l'essentiel du volume non remboursé de Lilly a historiquement transité par sa plateforme de paiement comptant à 449 dollars par mois, ce qui renforce les inquiétudes quant à l'impact de ces remises sur les marges à long terme.

Foundayo, le nouveau médicament contre l'obésité de Lilly, a généré 184 millions de dollars , un chiffre inférieur aux estimations de 216,86 millions de dollars .

Les investisseurs suivent de près le lancement de Foundayo, qu'ils considèrent comme un test décisif permettant de déterminer si Lilly est en mesure de contrer l'avantage de premier entrant dont bénéficie Novo avec son Wegovy oral.

Dans des études distinctes, le Wegovy oral a entraîné une perte de poids d'environ 14 % sur 64 semaines, contre environ 11 % pour le Foundayo sur 72 semaines.

Bien que les premières prescriptions de Foundayo aux États-Unis aient été inférieures à celles de son concurrent danois, certains investisseurs ont minimisé ce retard initial, s'attendant à ce que le médicament de Lilly devienne un moteur de croissance significatif à mesure de son lancement sur davantage de marchés internationaux.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que Lilly restait leur premier choix, tablant sur des résultats supérieurs aux estimations consensuelles au cours des prochaines années et sur un pipeline de catalyseurs permettant de consolider son avance sur le marché en forte croissance de l'obésité.

Foundayo a été lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni en début d'année et pourrait potentiellement être commercialisé dans d'autres pays européens d'ici la fin de l'année.

Les prix réalisés par Lilly ont baissé de 15% au troisième trimestre, compensant en partie une hausse de 53% des volumes. Aux États-Unis, les prix ont reculé de 7%, une baisse que Lilly a principalement attribuée à Zepbound et qui, selon elle, a été partiellement compensée par des ajustements des estimations de remises et de rabais. En dehors des États-Unis, les prix ont chuté de 29%, principalement en raison de l'inscription de Mounjaro sur la liste nationale chinoise des médicaments remboursables.

Alors même que les injections anti-obésité de Lilly maintiennent leur dynamique commerciale, l'attention de Wall Street se tourne vers le retatrutide, le candidat de nouvelle génération de la société destiné à la perte de poids, dont le dossier réglementaire devrait être déposé l'année prochaine.

Le retatrutide s'est révélé capable d'entraîner une perte de poids moyenne de 24 % lors d'essais cliniques de phase intermédiaire, surpassant ainsi les résultats des médicaments déjà commercialisés.

par Patrick Wingrove

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))