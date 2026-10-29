Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires face à l'explosion de la demande pour son injection amaigrissante ; son cours bondit

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* Les médicaments amaigrissants Mounjaro et Zepbound à l'origine des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre

* Lilly a indiqué que plus de 500 000 patients ont accès à ses médicaments contre l'obésité via Medicare

* Le médicament contre l’obésité Foundayo reste en deçà des estimations

(Ajout d'informations sur le programme Medicare et les ventes hors États-Unis issues de la conférence téléphonique de la société aux paragraphes 1, 4 et 6; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 3)

par Patrick Wingrove et Sriparna Roy

Eli Lilly LLY.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel de 5 milliards de dollars et a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à la demande en plein essor pour ses médicaments injectables amaigrissants, notamment auprès des Américains âgés qui ne paient que 50 dollars par mois pour les obtenir.

Le laboratoire pharmaceutique basé à Indianapolis prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 91 et 92 milliards de dollars pour 2026, soulignant ainsi son avance croissante sur son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO sur le marché des GLP-1, qui pèse plusieurs milliards de dollars, ce qui a propulsé Lilly à une capitalisation boursière de 1 200 milliards de dollars.

L'action Lilly a progressé de plus de 6 % dans l'après-midi, à 1 369,79 dollars, après avoir brièvement atteint un record historique de 1 408 dollars.

Lancé en juillet, le programme pilote de perte de poids mené en collaboration avec le programme Medicare du gouvernement américain, destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap, a permis à Lilly d’acquérir plus de 500 000 nouveaux clients, a indiqué la société. Ce programme pilote inclut également les médicaments amaigrissants de Novo.

La majeure partie des ventes non remboursées de Lilly provient historiquement de sa plateforme de paiement direct à 449 dollars par mois, ce qui soulève des interrogations quant à l’impact des remises prévues par le programme gouvernemental sur les marges à long terme.

Les ventes internationales de Mounjaro ont généré 5,7 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 93 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, ce que Lilly a cité comme un autre facteur expliquant la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires. Lilly a manqué d’environ 30 millions de dollars les estimations de ventes concernant son comprimé amaigrissant Foundayo.

La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les ramenant de 35,50 à 36,50 dollars par action à une fourchette comprise entre 35,00 et 36,00 dollars, en raison d’importantes charges comptabilisées au cours du trimestre, principalement liées aux acquisitions d’AtaiBeckley et de Curevo, a indiqué Lilly.

Greg Halter, directeur de recherche chez Carnegie Investment Counsel, qui détient plus de 16 000 actions Eli Lilly, n’a pas accordé d’importance à la révision à la baisse de 50 cents des prévisions de bénéfice. "Ils dépensent de l’argent pour pouvoir en gagner à l’avenir", a-t-il déclaré.

DEMANDE EN PLEINE EXPANSION POUR MOUNJARO ET ZEPBOUND

Lilly a affiché au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 24,4 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui s’élevaient à 22,61 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 7,48 dollars par action a largement dépassé les estimations de 6,26 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires comprenait environ 900 millions de dollars d’avantages, principalement 410 millions de dollars de paiements d’étapes liés au médicament antidiabétique Jardiance – dont Lilly a indiqué qu’il s’agissait des derniers qu’elle s’attendait à recevoir – ainsi que des ajustements favorables des estimations de remises et de rabais.

Les ventes du médicament antidiabétique Mounjaro au troisième trimestre ont atteint 10,72 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 10,16 milliards de dollars, tandis que celles de son produit injectable contre l’obésité, le Zepbound, ont rapporté 5,35 milliards de dollars contre des estimations de 5,09 milliards de dollars.

Alors même que les injections contre l’obésité de Lilly maintiennent leur élan commercial, l’attention de Wall Street se tourne vers le retatrutide, le candidat de nouvelle génération de la société destiné à la perte de poids, dont le dossier réglementaire devrait être déposé l’année prochaine.

Le retatrutide s'est révélé capable d'entraîner une perte de poids moyenne de 24 % lors d'essais cliniques de phase intermédiaire, surpassant ainsi les résultats des médicaments déjà commercialisés.

FOUNDAYO À LA TRAÎNE

Foundayo, le nouveau médicament oral de Lilly contre l’obésité, a généré un chiffre d’affaires de 184 millions de dollars, en deçà des estimations de 216,86 millions de dollars.

Les investisseurs suivent de près le lancement de Foundayo, qu’ils considèrent comme un test décisif pour savoir si Lilly parviendra à contrer l’avantage de premier entrant dont bénéficie Novo avec son médicament oral Wegovy.

Lucas Montarce, directeur financier de Lilly, a déclaré que le manque à gagner des ventes de Foundayo au troisième trimestre reflétait une constitution de stocks au cours du trimestre de lancement, et non une faiblesse de la demande. Dans une interview, M. Montarce a expliqué qu’environ 30 millions de dollars de chiffre d’affaires du deuxième trimestre correspondaient à des stocks vendus au réseau de distribution, ce que les analystes ne peuvent pas voir. En excluant ce montant, a-t-il précisé, la demande aux États-Unis a plus que triplé, passant d’environ 37 millions de dollars à plus de 120 millions de dollars.

Le directeur financier a souligné la part de Foundayo dans les prescriptions de nouveaux médicaments de marque, qui, selon lui, a doublé par rapport au trimestre précédent pour atteindre environ 40 %, ce qui constitue un indicateur fort de l’évolution future du nombre total de prescriptions.

Si les premières prescriptions de Foundayo aux États-Unis sont restées en deçà de celles du Wegovy oral, certains analystes s'attendent à ce que le comprimé de Lilly devienne un moteur de croissance significatif à mesure de son lancement sur davantage de marchés internationaux.

"Foundayo continue d’accuser un retard", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, "même si, selon nous, la solidité de l’activité commerciale globale de Lilly rend cette situation moins préoccupante".

Foundayo a été lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni en début d’année et pourrait être commercialisé dans d’autres pays européens d’ici la fin de l’année.

Les prix réalisés par Lilly ont baissé de 15 % au troisième trimestre, compensant en partie une hausse de 53 % des volumes.

Aux États-Unis, les prix ont baissé de 7 %, une baisse que Lilly a principalement attribuée à Zepbound et qui, selon elle, a été partiellement compensée par des ajustements des estimations de remises et de rabais. En dehors des États-Unis, les prix ont chuté de 29 %, principalement en raison de l’inscription de Mounjaro sur la liste nationale chinoise des médicaments remboursés.