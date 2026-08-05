Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les médicaments à base de GLP-1 étant le moteur de sa croissance

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* Les ventes de Mounjaro bondissent de 91 % grâce à la bonne performance à l'international

* Les ventes à forte marge des médicaments phares à base de GLP-1 compensent la baisse des prix

* Lilly revoit à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 après des charges liées à une opération

* Le titre progresse de 5 % en pré-ouverture

(Ajout de détails sur les volumes et de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 8 et 12) par Mrinalika Roy et Mariam Sunny

Eli Lilly and Co LLY.N a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande soutenue pour ses médicaments phares à base de GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète, ce qui a fait grimper son action de 5 % en pré-ouverture.

Ces bons résultats devraient rassurer les investisseurs quant à la résilience de la demande pour les traitements GLP-1 de Lilly, malgré la pression sur les prix et la concurrence croissante de Novo Nordisk NOVOb.CO , qui a lancé aux États-Unis en début d’année une version orale de son médicament amaigrissant, Wegovy.

Les ventes du médicament antidiabétique Mounjaro ont bondi de 91 % pour atteindre 9,94 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes, tandis que le médicament contre l’obésité Zepbound a généré 4,93 milliards de dollars, contre des prévisions de 4,73 milliards. Ces deux médicaments ont représenté 64,7 % du chiffre d’affaires de Lilly au cours du dernier trimestre publié.

Une forte demande a stimulé les volumes de vente sur l’ensemble des marchés mondiaux, Mounjaro étant le moteur de la croissance en dehors des États-Unis et Mounjaro et Zepbound stimulant tous deux les ventes aux États-Unis, bien que la baisse des prix de vente ait partiellement compensé ces gains, a indiqué Lilly.

Lilly et Novo dominent le marché lucratif des médicaments contre l’obésité. Lilly a dépassé la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière l’année dernière, tandis que le comprimé Wegovy, récemment lancé par Novo, connaît un succès rapide depuis son lancement aux États-Unis.

Le marché mondial des médicaments contre l’obésité a atteint 66 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet d’études IQVIA. Les analystes s’attendent à ce qu’il dépasse les 100 milliards de dollars d’ici 2030 rien qu’aux États-Unis.

Les ventes de Foundayo, le nouveau comprimé contre l’obésité à prise unique quotidienne lancé par Lilly, se sont élevées à 98 millions de dollars,un chiffre inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient à 105,6 millions de dollars.

Ces résultats ne remettent pas en cause la « trajectoire de croissance différenciée » de Lilly, ont déclaré les analystes de Citi, ajoutant que les perspectives pour le reste de l’année dépendraient de la croissance des volumes, tirée par un accès élargi à Medicare et une demande internationale soutenue pour le Mounjaro.

Lilly table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 85 et 87 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 82 à 85 milliards de dollars.

Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué dans une note que Lilly restait leur premier choix, avec un potentiel de hausse supplémentaire par rapport aux estimations du marché pour les prochaines années.

Ces prévisions révisées interviennent moins d’un jour après que son concurrent Novo ait également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, comptant sur son comprimé oral pour regagner le terrain perdu face à Lilly sur le marché lucratif de l’obésité.

Lilly a toutefois légèrement revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de bénéfice annuel, invoquant des charges liées à son activité au cours du trimestre.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année 2026 compris entre 35,50 et 36,50 dollars, contre une prévision antérieure de 35,50 à 37 dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 34,20 dollars par action.

Le bénéfice ajusté s'est établi à 8,38 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 6,01 dollars, selon les données compilées par LSEG.