Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la vigueur de son médicament amaigrissant
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'actions dans le paragraphe 2)

Eli Lilly LLY.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, pariant sur une hausse de la demande pour son médicament phare contre la perte de poids, Zepbound, alors qu'il cible de nouveaux marchés et cherche à prendre plus de parts au Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO .

Cependant, les actions du fabricant américain de médicaments ont chuté d'environ 12 % dans les échanges avant la mise sur le marché après qu'il ait publié des données sur son médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron, plus tôt dans la journée.

L'orforglipron a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids en moyenne après 72 semaines. Au moins trois analystes ont déclaré que le marché attendait de l'orforglipron qu'il égale la perte de poids de 14,9 % de Wegovy sur 68 semaines, comme l'a montré un essai de 2021, certains s'attendant à ce que la pilule surpasse le médicament populaire de Novo.

Lilly est en concurrence avec le fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO sur le marché en pleine expansion des médicaments amaigrissants connus sous le nom d'agonistes du GLP-1, dont le chiffre d'affaires devrait dépasser 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

La semaine dernière, Novo a réduit ses prévisions de bénéfices pour la deuxième fois cette année, citant une croissance américaine plus faible que prévu et la concurrence de copies moins chères de Wegovy fabriquées par des pharmacies composites.

La société prévoit désormais de gagner 21,75 à 23 dollars par action sur une base ajustée cette année, contre une prévision précédente de 20,78 à 22,28 dollars par action.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 21,74 dollars par action pour 2025, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
746,670 USD NYSE -2,49%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
