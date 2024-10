Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: résultats positifs de deux études sur mirikizumab information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce les résultats de deux études de phase 3 montrant que les patients traités par mirikizumab ont maintenu une rémission stable à long terme dans deux types de maladies inflammatoires de l'intestin (MII) : la colite ulcéreuse (CU) et la maladie de Crohn.



Les données des études seront présentées lors de la réunion annuelle de l'American College of Gastroenterology (ACG) à Philadelphie, du 25 au 30 octobre 2024.



Dans une étude, mirikizumab a permis d'obtenir des résultats à long terme pour les patients atteints de CU, avec 81 % d'entre eux maintenant une rémission clinique. En ce qui concerne la maladie de Crohn, des résultats du programme de phase 2 montrent que 96 % des patients traités ont répondu cliniquement, et 54 % ont atteint une rémission endoscopique après trois ans de traitement.



' Ces données montrent que mirikizumab est une thérapie ciblée qui peut fournir une guérison intestinale dans le temps ', souligne Bruce Sands, M.D., M.S., de l'Institut Icahn de médecine à Mount Sinai.



Le laboratoire prévoit des soumissions réglementaires supplémentaires pour la maladie de Crohn dans le monde entier.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 892,51 USD NYSE +0,10%