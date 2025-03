Eli Lilly: résultats de ph.II concluants pour lepodisiran information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company annonce des résultats positifs de phase 2 pour lepodisiran, une thérapie expérimentale par ARN interférent visant à réduire la lipoprotéine Lp(a), un facteur de risque génétique des maladies cardiovasculaires.



L'étude ALPACA a montré une réduction moyenne de 93,9 % des niveaux de Lp(a) sur 60 à 180 jours avec la dose maximale testée (400 mg). Les doses de 16 mg et 96 mg ont entraîné des baisses respectives de 40,8 % et 75,2 %.



Lepodisiran a également atteint plusieurs objectifs secondaires, suggérant un effet prolongé après une ou deux administrations.



Lilly poursuit l'évaluation de son potentiel dans un essai de phase 3.





