Eli Lilly relève ses prévisions en raison de l'augmentation de la demande internationale de médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les ventes internationales de Mounjaro dépassent les estimations de près d'un milliard de dollars

*

Les résultats du troisième trimestre renforcent l'avance de Lilly sur le marché de l'amaigrissement

*

Les actions augmentent de près de 2 % après la publication des résultats

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'investisseur aux paragraphes 2-3 et 17) par Mrinalika Roy et Patrick Wingrove

Eli Lilly LLY.N a relevé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année jeudi, la forte demande à l'étranger pour les médicaments contre la perte de poids et le diabète l'ayant aidé à dépasser les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pour le troisième trimestre.

Les actions de la plus grande entreprise de soins de santé au monde en termes de valeur de marché étaient en hausse de près de 2% dans les échanges matinaux, même si les investisseurs restent méfiants quant aux négociations sur les prix des médicaments avec l'administration Trump.

"La demande internationale de Mounjaro a été un moteur important des résultats supérieurs aux prévisions et du relèvement des prévisions ce trimestre, ce qui est un facteur fantastique qui montre le dynamisme du modèle commercial d'Eli Lilly", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl & Gaynor, qui détient des actions de Lilly.

Lilly est en concurrence avec Novo Nordisk NOVOb.CO pour dominer le marché des médicaments amaigrissants, dont certains analystes prévoient qu'il atteindra 150 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, le président Donald Trump s'efforce de réduire l'écart entre ce que les Américains paient pour les médicaments sur ordonnance et les prix des médicaments dans les autres pays développés, ce que l'on appelle la politique de la "nation la plus favorisée".

Carter Gould, analyste chez Cantor, a déclaré que même s'il subsiste des incertitudes concernant la tarification des médicaments à régler, Lilly a réalisé le meilleur rapport sur les bénéfices du troisième trimestre qu'il ait vu jusqu'à présent.

LES VENTES DE ZEPBOUND ET DE MOUNJARO DÉPASSENT LES ESTIMATIONS

Le directeur général de Lilly, Dave Ricks, a attribué la bonne performance de l'entreprise à la demande continue pour les médicaments GLP-1 Zepbound et Mounjaro.

Ce trimestre, marqué par des résultats supérieurs aux prévisions et un relèvement des prévisions, "devrait dissiper certaines inquiétudes sur le marché du GLP-1 et mettre en évidence la force sous-jacente du portefeuille de Lilly", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P.Morgan.

Les analystes s'attendaient à un certain ralentissement des ventes de Zepbound aux États-Unis après que CVS Health CVS.N a retiré le médicament contre l'obésité de sa liste de médicaments couverts préférentiels en faveur du rival de Novo, Wegovy.

Néanmoins, Zepbound a affiché des ventes de 3,6 milliards de dollars pour le trimestre, supérieures aux attentes de 3,23 milliards de dollars, selon les données de LSEG. La société a noté que la hausse de la demande au cours du trimestre a été partiellement compensée par la baisse des prix réalisés.

Approuvé fin 2023, le médicament amaigrissant Zepbound d'Eli Lilly, qui est également vendu sous le nom de Mounjaro en dehors des États-Unis, a rapidement gagné du terrain, les prescriptions dépassant désormais largement Wegovy, malgré l'avance de plus de deux ans du médicament Novo sur son lancement sur le marché.

Les deux médicaments ont fait l'objet d'une demande croissante, des millions de personnes étant à la recherche de traitements efficaces pour perdre du poids.

Les ventes de Mounjaro ont atteint 6,5 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes moyennes des analystes, qui tablaient sur 5,73 milliards de dollars. Zepbound et Mounjaro, qui est également utilisé pour traiter le diabète de type 2, ont le même ingrédient actif, le tirzepatide.

Les analystes de Guggenheim ont déclaré que les ventes internationales de Mounjaro ont dépassé de près de 1 milliard de dollars leurs estimations pour le trimestre.

Le fabricant danois de médicaments Novo publiera ses résultats le 5 novembre. Ses actions cotées en bourse aux États-Unis ont baissé de 2,5 %.

La société Lilly, basée à Indianapolis, a déclaré qu'elle prévoyait désormais un bénéfice ajusté de 23,00 à 23,70 dollars par action pour l'ensemble de l'année, contre une prévision précédente de 21,75 à 23,00 dollars par action.

Les analystes estimaient un bénéfice de 22,18 dollars par action pour 2025.

Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 63 et 63,5 milliards de dollars, alors que la société prévoyait auparavant entre 60 et 62 milliards de dollars.

Pour le trimestre, Eli Lilly a gagné 7,02 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 5,69 dollars, selon les données de LSEG.