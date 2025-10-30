Eli Lilly relève ses prévisions en raison de l'augmentation de la demande de médicaments pour la perte de poids et le diabète

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes, de détails sur les prévisions de chiffre d'affaires; mise à jour des actions)

Eli Lilly LLY.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, le fort appétit pour ses médicaments très populaires contre la perte de poids et le diabète, Zepbound et Mounjaro, l'ayant aidée à dépasser les estimations de résultats du troisième trimestre.

Les actions de la plus grande entreprise de soins de santé au monde en termes de capitalisation boursière ont bondi de plus de 5% dans les échanges avant bourse, même si les investisseurs restent méfiants quant aux négociations sur les prix des médicaments avec l'administration Trump.

Lilly est en concurrence avec Novo Nordisk pour la première place sur le marché des médicaments amaigrissants, qui devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Depuis son entrée en fonction en janvier, le président Donald Trump s'efforce de réduire l'écart entre les prix des médicaments aux États-Unis et à l'étranger.

Dans le cadre de sa politique de la "nation la plus favorisée", le gouvernement américain exigera des fabricants de médicaments qu'ils ne fassent pas payer les patients dans le pays plus cher que dans d'autres pays riches.

LES VENTES DE ZEPBOUND ET DE MOUNJARO DÉPASSENT LES ESTIMATIONS

Dave Ricks, directeur général de Lilly, a attribué les bons résultats de l'entreprise à la demande continue pour le portefeuille de médicaments à base d'incrétine.

Les médicaments à base d'incrétine sont une classe de médicaments qui imitent l'action des hormones naturelles pour améliorer le contrôle de la glycémie.

Ce trimestre de hausse et de dépassement "devrait dissiper certaines inquiétudes sur le marché du GLP-1 et mettre en évidence la force sous-jacente du portefeuille d'incrétines de Lilly", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P.Morgan.

Zepbound a affiché des ventes de 3,6 milliards de dollars pour le trimestre rapporté. Les analystes s'attendaient à des ventes de 3,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. La société a noté que la hausse de la demande au cours du trimestre a été partiellement compensée par la baisse des prix réalisés.

Approuvé fin 2023, Zepbound, le médicament amaigrissant d'Eli Lilly, a rapidement gagné du terrain, les prescriptions dépassant désormais largement celles de Wegovy de Novo Nordisk, bien que ce dernier ait été lancé plus de deux ans auparavant.

Ces deux médicaments ont connu une forte augmentation de la demande, des millions de personnes étant à la recherche de traitements efficaces pour perdre du poids.

Les ventes du médicament contre le diabète Mounjaro se sont élevées à 6,5 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes moyennes des analystes, qui tablaient sur 5,73 milliards de dollars.

Son rival Novo publiera ses résultats le 5 novembre. Ses actions cotées en bourse aux États-Unis étaient en baisse de 1,6 %.

Lilly a déclaré qu'elle s'attendait à gagner entre 23,00 et 23,70 dollars par action sur une base ajustée cette année, par rapport à sa prévision précédente d'un bénéfice de 21,75 à 23,00 dollars par action.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 22,18 dollars par action pour 2025.

Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 63 et 63,5 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 60 à 62 milliards de dollars.

Pour le trimestre, l'entreprise a gagné 7,02 dollars par action sur une base ajustée, contre une estimation moyenne des analystes de 5,69 dollars, selon les données compilées par LSEG.