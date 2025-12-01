Eli Lilly réduit le prix de Zepbound pour élargir l'accès au médicament contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi qu'il avait réduit le prix des flacons à dose unique de son populaire médicament contre l'obésité Zepbound afin de rendre le traitement plus abordable pour les patients américains, alors que la demande de thérapies de perte de poids augmente.

Les patients munis d'une ordonnance peuvent désormais acheter la dose initiale de 2,5 mg pour 299 dollars par mois, contre 349 dollars auparavant, par l'intermédiaire de LillyDirect, la plateforme de soins de santé en ligne du fabricant de médicaments.

Le prix de la dose de 5 mg passe de 499 $ à 399 $, tandis que les doses plus élevées seront désormais disponibles au prix de 449 $ par mois dans le cadre du programme Zepbound Self Pay Journey de Lilly, contre 499 $ auparavant.

Cette décision intervient un mois après que Lilly a annoncé des baisses de prix similaires pour les stylos multidoses Zepbound, qui attendent l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

"Beaucoup trop de personnes qui ont besoin de traitements contre l'obésité se heurtent encore à des obstacles liés au coût et à la couverture", a déclaré Ilya Yuffa, cadre chez Lilly.

Ces baisses de prix interviennent alors que Lilly profite d'une demande croissante de médicaments amaigrissants, qui a propulsé la capitalisation boursière de la société basée à Indianapolis à des niveaux historiques.

Le mois dernier, Lilly est devenu le premier fabricant de médicaments à atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars , rejoignant ainsi un club d'élite auparavant dominé par les géants de la technologie.

L'action de Lilly a grimpé de plus de 39 % cette année, grâce à la croissance explosive du marché des médicaments contre l'obésité. Les ventes de son médicament tirzepatide, commercialisé sous le nom de Zepbound pour l'obésité et de Mounjaro pour le diabète, en ont fait le médicament le plus vendu au monde, dépassant le Keytruda, le médicament anticancéreux de Merck MRK.N .

Zepbound est approuvé pour aider les adultes souffrant d'obésité ou de surcharge pondérale à perdre leur excès de poids. Le médicament est également approuvé pour aider les adultes souffrant d'obésité et d'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère à améliorer leur état.

En novembre, Lilly a conclu un accord avec l'administration Trump pour réduire les prix de ses médicaments GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid, ainsi que pour les payeurs en espèces.