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Eli Lilly recule alors que son médicament contre l'obésité se classe derrière le Wegovy oral de Novo
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action Eli Lilly LLY.N recule de 1,8% à 901 dollars avant l'ouverture du marché

** Foundayo, le nouveau médicament amaigrissant oral lancé par Lilly, a enregistré 3 707 ordonnances aux États-Unis au cours de sa deuxième semaine après son lancement, contre 1 390 lors de sa première semaine

** Le comprimé oral Wegovy de son concurrent Novo Nordisk

NOVOb.CO a enregistré 18 410 ordonnances au cours de sa deuxième semaine, contre 3 071 lors de sa semaine de lancement

** L'action Novo, cotée aux États-Unis, a progressé de 4,2% à 40,14 dollars avant l'ouverture

** Un analyste de J.P. Morgan a déclaré que la montée en puissance plus lente de Foundayo par rapport au Wegovy oral n'était pas surprenante, compte tenu du lancement plus précoce de Novo et de la notoriété de sa marque

** "Les investisseurs vont examiner ces chiffres de près et estiment que le fait que les prescriptions de Foundayo ne représentent que 20% de celles enregistrées par le Wegovy oral lors de sa première semaine complète pourrait peser sur le titre aujourd'hui" - Srikripa Devarakonda, analyste chez Truist

** À la dernière clôture, LLY reculait de 14,6% et NVO de 24,3% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
917,230 USD NYSE -0,44%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 15:20:04.

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