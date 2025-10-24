 Aller au contenu principal
Eli Lilly rachète le développeur de thérapie génique Adverum pour un montant d'environ 262 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré vendredi qu'il allait acquérir le développeur de thérapie génique Adverum Biotechnologies ADVM.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 261,7 millions de dollars, dans le but de renforcer son portefeuille de produits avec un traitement expérimental des maladies oculaires.

L'accord donnera à Lilly l'accès au candidat de thérapie génique d'Adverum, Ixo-vec, et souligne l'intérêt du fabricant américain pour ce type de traitement.

Lilly a offert 3,56 dollars pour chaque action d'Adverum détenue, soit un total d'environ 74,7 millions de dollars en espèces.

Les actionnaires peuvent également recevoir jusqu'à 8,91 dollars par action sous forme de paiements d'étape, à condition que l'Ixo-vec soit approuvé aux États-Unis dans un délai de sept ans et que les ventes annuelles mondiales dépassent le milliard de dollars dans les dix ans suivant la conclusion de l'accord.

Cela porte le paiement potentiel total à 12,47 dollars par action. Les actions d'Adverum ont clôturé à 4,18 $ jeudi. Elles ont augmenté de 7,7 % pour atteindre 4,5 dollars dans les premiers échanges.

L'Ixo-vec fait l'objet d'un essai de phase avancée en tant qu'injection oculaire unique pour le traitement de la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge (DMLA).

Cette maladie est causée par la croissance de vaisseaux sanguins anormaux à l'arrière de l'œil, ce qui entraîne des dommages et des cicatrices dans la zone responsable de la vision centrale.

"Ixo-vec a le potentiel de transformer le traitement de la DMLA d'un paradigme de soins chroniques avec des injections intravitréennes répétées en une thérapie unique pratique", a déclaré Andrew Adams, vice-président de la découverte de molécules chez Lilly.

Au début de l'année, Lilly a accepté d'acquérir la société d'édition de gènes Verve Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, dans le but de mettre au point des thérapies ponctuelles pour les maladies cardiovasculaires.

Lilly prévoit de conclure l'accord avec Adverum au cours du quatrième trimestre.

