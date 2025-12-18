Eli Lilly progresse après que la pilule orale a permis de maintenir la perte de poids lors d'un essai en phase finale

18 décembre - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N ont augmenté de 3,3 % à 1 072,44 $

** Lilly affirme que sa pilule orale, l'orforglipron, aide à maintenir la perte de poids chez les patients qui abandonnent les versions injectables des médicaments GLP-1

** Dans l'essai de phase finale, les patients qui ont pris de l'orforglipron pendant 52 semaines, après une période initiale de traitement de 72 semaines avec Wegovy ou Zepbound, ont montré un maintien du poids supérieur à celui du placebo

** Une pilule amaigrissante par voie orale aiderait Lilly à accroître son avance sur Novo Nordisk NOVOb.CO .

** Jusqu'à la dernière clôture, LLY a progressé de 35 % depuis le début de l'année